В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

“Завтра, 4 августа в результате перемишення активного циклона в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах 25-30 м/с, град (II уровень опасности, оранжевый)”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области завтра ожидается без осадков.