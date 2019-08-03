В Україні на завтра оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. По Україні на завтра оголошено штормове попередження. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
“Завтра,4 серпня внаслідок перемішення активного циклону у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Київській області завтра очікується без істотних опадів.