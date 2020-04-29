В Украине на складах хранится рекордное количество угля - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине практически не произошло потребления угля собственной добычи, а на сегодня складах хранится рекордное его количество. Об этом говорится в обновленном Прогнозном энергетическом балансе обнародованном Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины, сообщает УНН.
Министерство среди приоритетов видит обеспечение устойчивой работы угледобывающего сектора.
"В результате кризиса отрасли, теплой зимы, увеличение импорта угля и появления импорта электроэнергии. Потребление украинского угля почти не происходило. Как следствие, на угольных складах хранится рекордное количество угля, а большинство шахт остановлены, около 40 000 шахтеров находятся на вынужденном простое, десятки тысяч семей потеряли более половины дохода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угольная отрасль является одним из важнейших элементов энергонезависимости Украины и поэтому крайне важно обеспечить бесперебойную работу отечественных угольных предприятий.
Как сообщал УНН, с 15 апреля установлено 65% пошлину на импорт угля. Правительство уверяет, что Украина способна полностью обеспечить себя углем собственной добычи.