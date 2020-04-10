З 15 квітня встановлюється 65% мито на імпорт вугілля, яким Україна здатна забезпечити свій ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. З 15 квітня в Україні встановлюється 65-відсоткове мито на імпорт того типу вугілля, яким Україна здатна самотужки забезпечити свій ринок. Про це у своєму Telegram-каналі написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
Він зазначає, що ще на посаді віцепрем’єр-міністра отримав доручення опрацювати питання трансформації вугільних регіонів та захисту вітчизняної вугільнодобувної галузі.
Так, за його словами, у процесі роботи над другим ми зіштовхнулися з необхідністю розмежувати вугілля, яке видобувається в Україні, та вугілля, яке ми вимушені імпортувати.
“Тому доволі довго постанова № 261, ухвалена на доручення Президента 18 березня, була на доопрацюванні. Однак ми змогли виробити механізм, який з 15 квітня встановлює 65-відсоткове мито на імпорт того типу вугілля, яким Україна здатна самотужки забезпечити свій ринок. Захист української вугільної промисловості — це ще один крок до енергонезалежності”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив за обмеження імпорту вугілля та електроенергії через те, що країни, з яких імпортує Україна, не пускають українські компанії на свої ринки.