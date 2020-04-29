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В Україні на складах зберігається рекордна кількість вугілля – Міненерго

В Україні на складах зберігається рекордна кількість вугілля – Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні практично не відбулося споживання вугілля власного видобутку, а на сьогодні на складах зберігається рекордна його кількість. Про це йдеться в оновленому Прогнозному енергетичному балансі оприлюдненому Міністерством енергетики та захисту довкілля України, повідомляє УНН.

Міністерство серед пріоритетів вбачає забезпечення сталої роботи вуглевидобувного сектору.

“Внаслідок кризи галузі, теплої зими, збільшення імпорту вугілля та появи імпорту електроенергії. Споживання українського вугілля майже не відбувалось. Як наслідок, на вугільних складах зберігається рекордна кількість вугілля, а більшість шахт зупинені, близько 40 тисяч шахтарів знаходяться на вимушеному простої, десятки тисяч родин втратили більше половини доходу”, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що вугільна галузь є одним з найважливіших елементів енергонезалежності України і тому вкрай важливо забезпечити безперебійну роботу вітчизняних вугільних підприємств.

Як повідомляв УНН, з 15 квітня встановлене 65% мито на імпорт вугілля. Уряд запевняє, що Україна здатна повністю забезпечити себе вугіллям власного видобутку.

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