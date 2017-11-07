В Украине на 24% увеличилось количество людей, которые получают зарплату более 10 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Украине с начала года на 24,3% увеличилось количество людей, которые получают зарплату более 10 тыс. грн. Такие данные сегодня были приведены во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с лидерами профсоюзных объединений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
"Еще в декабре прошлого года удельное количество людей, которым было начислено зарплаты меньше 3200 грн, составляла более 40%, сейчас это только 20%. В абсолютных цифрах более 2 млн человек получают в настоящее время повышенную зарплату. С начала года на 24,3% увеличилось количество людей, которые получают зарплаты более 10 тыс. грн", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В сообщении также отмечается, что более чем на треть в среднем увеличились зарплаты врачей и работников образования и науки.
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Кроме того, как отметили в правительстве, после принятых в октябре решений по пенсионной реформе в Украине на треть сократилось количество пенсионеров, которые получают пенсии менее 2 тыс. грн, зато втрое (3,3 раза) возросло количество пенсионеров, которые получают пенсии в размере от 5 до 10 тыс. грн.