В Украине на 24% увеличилось количество людей, которые получают зарплату более 10 тыс. грн

"Еще в декабре прошлого года удельное количество людей, которым было начислено зарплаты меньше 3200 грн, составляла более 40%, сейчас это только 20%. В абсолютных цифрах более 2 млн человек получают в настоящее время повышенную зарплату. С начала года на 24,3% увеличилось количество людей, которые получают зарплаты более 10 тыс. грн", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В сообщении также отмечается, что более чем на треть в среднем увеличились зарплаты врачей и работников образования и науки.

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Кроме того, как отметили в правительстве, после принятых в октябре решений по пенсионной реформе в Украине на треть сократилось количество пенсионеров, которые получают пенсии менее 2 тыс. грн, зато втрое (3,3 раза) возросло количество пенсионеров, которые получают пенсии в размере от 5 до 10 тыс. грн.