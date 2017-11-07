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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4320 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65999 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133718 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108798 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111188 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109044 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101620 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Украине на 24% увеличилось количество людей, которые получают зарплату более 10 тыс. грн

В Украине на 24% увеличилось количество людей, которые получают зарплату более 10 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 19363 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Украине с начала года на 24,3% увеличилось количество людей, которые получают зарплату более 10 тыс. грн. Такие данные сегодня были приведены во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с лидерами профсоюзных объединений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Еще в декабре прошлого года удельное количество людей, которым было начислено зарплаты меньше 3200 грн, составляла более 40%, сейчас это только 20%. В абсолютных цифрах более 2 млн человек получают в настоящее время повышенную зарплату. С начала года на 24,3% увеличилось количество людей, которые получают зарплаты более 10 тыс. грн", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В сообщении также отмечается, что более чем на треть в среднем увеличились зарплаты врачей и работников образования и науки.

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Кроме того, как отметили в правительстве, после принятых в октябре решений по пенсионной реформе в Украине на треть сократилось количество пенсионеров, которые получают пенсии менее 2 тыс. грн, зато втрое (3,3 раза) возросло количество пенсионеров, которые получают пенсии в размере от 5 до 10 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

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