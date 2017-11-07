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В Україні на 24% збільшилася кількість людей, які отримують зарплату більше 10 тис. грн

В Україні на 24% збільшилася кількість людей, які отримують зарплату більше 10 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Україні з початку року на 24,3% збільшилася кількість людей, які отримують зарплату більше ніж 10 тис. грн. Такі дані сьогодні були наведені під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з лідерами профспілкових об’єднань, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

"Ще у грудні минулого року питома вага людей, яким було нараховано зарплати менше 3200 грн, становила понад 40%, нині це тільки 20%. В абсолютних цифрах понад 2 млн людей отримують нині підвищену зарплату. З початку року на 24,3% збільшилася кількість людей, які отримують зарплати більше 10 тис. грн", - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

У повідомленні також зазначається, що більш ніж на третину в середньому збільшилися зарплати лікарів та працівників освіти та науки.

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Крім того, як відзначили у уряді, після ухвалених у жовтні рішень щодо пенсійної реформи в Україні на третину скоротилася кількість пенсіонерів, які отримують пенсії менше 2 тис. грн, натомість втричі (3,3 раза) зросла кількість пенсіонерів, які отримують пенсії розміром від 5 до 10 тис. грн.

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