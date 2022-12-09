В Украине могут увеличить сроки для оплаты штрафов автофиксации – решение правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект об увеличении сроков для уплаты штрафов, зафиксированных камерами автоматической фиксации. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
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«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в статью 300 (пом. 2) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - написал Мельничук.
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По его словам, законопроект направлен на обеспечение эффективности исполнения постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме, и решение проблем при исполнении этих постановлений лицами и при их принудительном исполнении.
«Предусмотрено увеличение сроков для уплаты штрафа по постановлению и увеличение сроков для принудительного выполнения соответствующего постановления», – сообщил Мельничук.
Дополнение
С 16 мая в Украине снова заработали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.