В Украине могут увеличить сроки для оплаты штрафов автофиксации – решение правительства

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«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в статью 300 (пом. 2) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - написал Мельничук.

Детали

По его словам, законопроект направлен на обеспечение эффективности исполнения постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме, и решение проблем при исполнении этих постановлений лицами и при их принудительном исполнении.

«Предусмотрено увеличение сроков для уплаты штрафа по постановлению и увеличение сроков для принудительного выполнения соответствующего постановления», – сообщил Мельничук.

Дополнение

С 16 мая в Украине снова заработали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.