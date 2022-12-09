В Україні можуть збільшити строки для оплати штрафів автофіксації – рішення уряду

Цитата

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 300 (прим 2) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - написав Мельничук.

Деталі

За його словами, законопроект спрямований на забезпечення ефективності виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованих в автоматичному режимі, та вирішення проблем при виконанні цих постанов особами і при їх примусовому виконанні.

«Передбачено збільшення строків для сплати штрафу за постановою та збільшення строків для примусового виконання відповідної постанови», - повідомив Мельничук.

Доповнення

З 16 травня в Україні знову запрацювали камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.