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В Україні можуть збільшити строки для оплати штрафів автофіксації – рішення уряду

В Україні можуть збільшити строки для оплати штрафів автофіксації – рішення уряду

Київ • УНН

 • 736328 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо збільшення строків для сплати штрафів, які були зафіксовані камерами автоматичної фіксації. Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 300 (прим 2) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - написав Мельничук.

Деталі

За його словами, законопроект спрямований на забезпечення ефективності виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованих в автоматичному режимі, та вирішення проблем при виконанні цих постанов особами і при їх примусовому виконанні.

«Передбачено збільшення строків для сплати штрафу за постановою та збільшення строків для примусового виконання відповідної постанови», - повідомив Мельничук.

Доповнення

З 16 травня в Україні знову запрацювали камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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