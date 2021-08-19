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В Украине могут запретить рекламу лекарств до 2024 года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров Украины установить мораторий на рекламу медикаментов до 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В частности, Кабмин должен установить мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, лечения, реабилитации и диагностики до 2024 года.

Отмечается, что таким образом должны “минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье”.

Добавим, что министр культуры Александр Ткаченко прокомментировал поручение по разработке моратория.

Цитата

“Мы должны понимать, что любой бизнес, включая телевизионный, должен быть социально ответственным. А самолечение к ответственности не имеет никакого отношения в любой цивилизованной стране”, — сказал Ткаченко.

По его словам, реклама медицинских средств составляет около трети доходов телевизионщиков и других СМИ. Он также отметил, что вскоре Министерство культуры и информполитики инициирует встречу медийщиков с Минздравом и СНБО.

“Разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года. Переходный период есть и он будет использован эффективно. В диалоге с представителями медиакомпаний найдем путь, как воплотить эти изменения максимально без потерь. В первую очередь для них самих”, — добавил министр культуры.

Добавим

СНБО также поручил Кабинету министров проработать вопрос об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации от коронавируса, учитывая электронные.

Речь идет также об ужесточении наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных. Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект.

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