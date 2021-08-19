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В Україні можуть заборонити рекламу ліків до 2024 року

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів України встановити мораторій на рекламу медикаментів до 1 січня 2024 року. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зокрема, Кабмін має встановити мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, лікування, реабілітації та діагностики до 2024 року.

Зазначається, що таким чином мають “мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров’я”.

Додамо, що міністр культури Олександр Ткаченко прокоментував доручення щодо розробки мораторію.

Цитата

“Ми маємо розуміти, що будь-який бізнес, включаючи телевізійний, має бути соціально відповідальним. А самолікування до відповідальності немає жодного відношення в будь-якій цивілізованій країні”, — сказав Ткаченко.

За його словами, реклама медичних засобів становить близько третини доходів телевізійників та інших ЗМІ. Він також наголосив, що незабаром Міністерство культури і інформполітики ініціює зустріч медійників з Мінохорони здоров’я та РНБО.

“Розробка механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути введений до 1 січня 2024 року. Перехідний час є і він буде використаний ефективно. У діалозі з представниками медіакомпаній знайдемо шлях, як втілити ці зміни максимально без втрат. У першу чергу для них самих”, — додав міністр культури.

Додамо

РНБО також доручила Кабінету міністрів опрацювати питання щодо посилення відповідальності за підроблення документів про вакцинацію від коронавірусу, враховуючи електронні.

Мова йдеться також про посилення покарання за внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних. Кабмін має розробити та внести на розгляд Верховної ради України відповідний законопроект.

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