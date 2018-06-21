В Украине могут отменить банковскую тайну по требованию ЕС - эксперт

"За рубежом отмена от банковской тайны объясняется вполне логично - это борьба с черным капиталом, который приобретается начиная с войн во всем мире, терроризма, нелегальной продажи оружия, наркотиков, и заканчивая коррупционными деньгами политиков и бизнесменов. Именно под аргументацией борьбы с черными или серыми деньгами идет общая мировая тенденция по ограничению или полной отмене банковской тайны. Украина, хочет она этого или нет, вынуждена будет идти за этой мировой тенденцией. Другой вопрос - какими темпами", - отметил он.

Несмотря на сопротивление отечественных политиков и желание оттянуть отмену банковской тайны, процесс рано или поздно будет запущен, считает эксперт.

"Думаю, что это будет одно из требований к Украине и украинским банкам при приобретении страной полноправного членства в ЕС. Ведь именно европейские страны, и США также, являются локомотивами тенденции частичной отмены или полного ограничения банковской тайны", - резюмировал Новак.

Напомним, один из народных депутатов Украины - представитель группы "Возрождение" Дмитрий Святаш попал в "черный" список должников. Несмотря на это, банки, в частности Альфа-банк, продолжает оказывать ему новые кредиты.

Ранее УНН сообщал, что между Святашем и Альфа-банком мог быть заключен тайный меморандум о реструктуризации 40 млн долларов задолженности, который предусматривал вывод средств на связанные финкомпании. В "Альфа-банке" открещиваются от этого документа, однако, по данным СМИ, он же был согласован сторонами 23 января 2013 года, о чем свидетельствует официальный пресс-релиз компании Святаша "АИС".