В Україні можуть скасувати банківську таємницю на вимогу ЄС - експерт
Київ • УНН
КИЇВ.21 червня. УНН. Закордонні банки частково або повністю відмовляються від банківської таємниці. Україна також може це зробити на вимогу ЄС. Про це у коментарі УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.
"За кордоном відміна від банківської таємниці пояснюється цілком логічно - це є боротьба із чорним капіталом, який набувається починаючи із війн в усьому світі, тероризму, нелегального продажу зброї, наркотиків, і закінчуючи корупційними грошима політиків та бізнесменів.Саме під аргументацією боротьби із чорними чи сірими грошима іде загальна світова тенденція щодо обмеження або повної відміни банківської таємниці. Україна, хоче вона цього чи ні, змушена буде іти за цією світовою тенденцією. Інше питання - якими темпами", - зазначив він.
Попри супротив вітчизняних політиків та бажання відтягнути відміну банківської таємниці, процес рано чи пізно буде запущено, вважає експерт.
"Думаю, що це буде одна із вимог до України та українських банків при набутті країною повноправного членства у ЄС. Адже саме європейські країни, і США також, є локомотивами тенденції щодо часткової відміни або повного обмеження банківської таємниці", - резюмував Новак.
Нагадаємо, один з народних депутатів України – представник групи “Відродження” Дмитро Святаш потрапив до “чорного” списку боржників. Попри це, банки, зокрема Альфа–банк, продовжує надавати йому нові кредити.
Раніше УНН повідомляв, що між Святашем та Альфа-банком міг бути укладений таємний меморандум про реструктуризацію 40 млн доларів заборгованості, який передбачав вивід коштів на пов’язані фінкомпанії. В “Альфа-банк” відхрещуються від цього документу, однак, за даними ЗМІ, він таки був погоджений сторонами 23 січня 2013 року, про що свідчить офіційний прес-реліз компанії Святаша “АІС”.