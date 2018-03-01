В Украине в прошлом году было предоставлено 72 разрешения на эксгумацию жертв войн и репрессий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В течение 2017 года было предоставлено 72 разрешения на эксгумацию и перезахоронение жертв войн и политических репрессий. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время заседания Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.
Работы по эксгумации проводились в 145 населенных пунктах 19 областей Украины. Эксгумированы 3313 останков жертв войн и политических репрессий, из них 1845 немецких и 688 советских военнослужащих погибших во время Второй мировой войны, 60 членов ОУН и мирных жителей - жертв нацизма времен Второй мировой войны, 546 жертв политических репрессий, 143 погибших во время Первой мировой войны, 19 участников национально-освободительной борьбы времен УНР и 12 погибших в послевоенный период.
"2457 останков перезахоронены, остальные эксгумированных останков погибших находятся на депонировании и будут перезахоронены в 2018 году", - отметил он.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко рассказал о дорожной карте улучшения украинско-польских отношений.