В Украине в прошлом году было предоставлено 72 разрешения на эксгумацию жертв войн и репрессий

Работы по эксгумации проводились в 145 населенных пунктах 19 областей Украины. Эксгумированы 3313 останков жертв войн и политических репрессий, из них 1845 немецких и 688 советских военнослужащих погибших во время Второй мировой войны, 60 членов ОУН и мирных жителей - жертв нацизма времен Второй мировой войны, 546 жертв политических репрессий, 143 погибших во время Первой мировой войны, 19 участников национально-освободительной борьбы времен УНР и 12 погибших в послевоенный период.

"2457 останков перезахоронены, остальные эксгумированных останков погибших находятся на депонировании и будут перезахоронены в 2018 году", - отметил он.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко рассказал о дорожной карте улучшения украинско-польских отношений.