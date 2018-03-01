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В Україні минулого року було надано 72 дозволи на ексгумацію жертв воєн і репресій

В Україні минулого року було надано 72 дозволи на ексгумацію жертв воєн і репресій

Київ • УНН

 • 9587 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Протягом 2017 року було надано 72 дозволи на ексгумацію та перепоховання жертв воєн та політичних репресій. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко під час засідання Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.

Роботи з ексгумації проводилися у 145 населених пунктах 19 областей України. Ексгумовано 3313 останків жертв воєн та політичних репресій, з них 1845 німецьких та 688 радянських військовослужбовців загиблих в часи Другої світової війни, 60 членів ОУН та мирних мешканців — жертв нацизму часів Другої світової війни, 546 жертв політичних репресій, 143 загиблих в часи Першої світової війни, 19 учасників національно-визвольної боротьби часів УНР та 12 загиблих у післявоєнний період.

“2457 останків перепоховано, решта ексгумованих останків загиблих перебувають на депонуванні і будуть перепоховані у 2018 році”, — зауважив він.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко розповів про дорожну карту покращення Українсько-Польських відносин.

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