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В Украине почти завершили сбор ранних зерновых

В Украине почти завершили сбор ранних зерновых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В Украине во время нынешней уборочной кампании почти завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур - уже собрано 38,5 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

"По состоянию на 16 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 млн га или 99% к прогнозу. В общем собрано 38,5 млн тонн зерна при средней урожайности 39,1 ц/га", - указали в ведомстве.

В частности, собрано:

  • пшеницы - 28,2 млн тонн с площади 6,7 млн га или 99% при средней урожайности 41,9 ц/га;
  • ячменя - 9,0 млн тонн с площади 2,59 млн га или 99% при средней урожайности 34,9 ц/га;
  • ржи - 318 тыс. тонн с площади 115 тыс. га или 98% при средней урожайности 27,7 ц/га;
  • овса - 384 тыс. тонн с площади 155 тыс. га или 85% при средней урожайности 24,7 ц/га;
  • гороха - 583 тыс. тонн с площади 257 тыс. га или 100% при средней урожайности 22,7 ц/га.

Кроме того, как указано, намолочено 3,1 млн тонн рапса с площади 1,25 млн га или 99% при средней урожайности 24,9 ц/га.

"Наряду с уборкой урожая в 19 регионах начат посев озимого рапса под урожай 2020 года. Сейчас посеяно 278 тыс. га или 26% к прогнозу", - добавили в Минагрополитики.

Напомним, аграрии планируют засеять озимыми зерновыми 7,3 млн га.

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