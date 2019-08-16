В Україні майже завершили збір ранніх зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Україні під час цьогорічної жнивної кампанії майже завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур - уже зібрано 38,5 млн тонн зерна. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.
"Станом на 16 серпня українські аграрії провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 млн га або 99% до прогнозу. Загалом зібрано 38,5 млн тонн зерна при середній врожайності 39,1 ц/га", - вказали у відомстві.
Зокрема, зібрано:
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- пшениці – 28,2 млн тонн з площі 6,7 млн га або 99% при середній урожайності 41,9 ц/га;
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- ячменю – 9,0 млн тонн з площі 2,59 млн га або 99% при середній урожайності 34,9 ц/га;
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- жита – 318 тис. тонн з площі 115 тис. га або 98% при середній урожайності 27,7 ц/га;
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- вівса – 384 тис. тонн з площі 155 тис. га або 85% при середній урожайності 24,7 ц/га;
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- гороху – 583 тис. тонн з площі 257 тис. га або 100% при середній урожайності 22,7 ц/га.
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Крім того, як вказано, намолочено 3,1 млн тонн ріпаку з площі 1,25 млн га або 99% при середній урожайності 24,9 ц/га.
"Поряд із збиранням врожаю у 19 регіонах розпочато посів озимого ріпаку під урожай 2020 року. Наразі посіяно 278 тис. га або 26% до прогнозу", - додали в Мінагрополітики.
Нагадаємо, аграрії планують засіяти озимими зерновими 7,3 млн га.