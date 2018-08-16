В Украине почти 27% работников получают зарплату более 10 тыс. грн

"Количество работников в Украине, чья заработная плата превысила показатель в 10 тыс. грн достигла 26,8%. В прошлом году этот показатель составлял 17%", - отметили в пресс-службе.



В то же время, отмечается, что количество работников с минимальной зарплатой снизилось до 7,4% с 9% годом ранее, а минимальная зарплата выросла с 3200 грн до 3723 грн.



"Так же снизилась доля работников, получающих зарплаты до 4 тыс. грн - до 15,4% по итогам июня против 24,4% годом ранее. При этом доля работников с зарплатами 8-10 тыс. грн за год выросла с 9,4% до 11% ", - рассказали в ведомстве.



Относительно стабильным, сообщили в пресс-службе правительства, остается показатель работников с зарплатами 6-8 тыс. грн. По итогам июня их было 15,2% против 15,5% годом ранее.



Как сообщал УНН, в I полугодии реальные зарплаты украинцев выросли на 12% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.