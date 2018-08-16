В Украине почти 27% работников получают зарплату более 10 тыс. грн

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 21626 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 59320 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 40550 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 85892 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 160144 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 259218 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 196554 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 260954 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 284907 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223612 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 63928 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 69903 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 62936 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 59275 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 39323 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 1418 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 30486 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 335857 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 303505 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 388113 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 10558 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 17702 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 54727 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 260954 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 98420 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

В Украине почти 27% работников получают зарплату более 10 тыс. грн

Киев • УНН

 • 17631 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Украине 26,8% работников получают заработную плату, превышающую 10 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины со ссылкой анализ Государственной службы статистики начисленных зарплат за июнь этого года, передает УНН.

В Украине почти 27% работников получают зарплату более 10 тыс. грн

"Количество работников в Украине, чья заработная плата превысила показатель в 10 тыс. грн достигла 26,8%. В прошлом году этот показатель составлял 17%", - отметили в пресс-службе.

В то же время, отмечается, что количество работников с минимальной зарплатой снизилось до 7,4% с 9% годом ранее, а минимальная зарплата выросла с 3200 грн до 3723 грн.

"Так же снизилась доля работников, получающих зарплаты до 4 тыс. грн - до 15,4% по итогам июня против 24,4% годом ранее. При этом доля работников с зарплатами 8-10 тыс. грн за год выросла с 9,4% до 11% ", - рассказали в ведомстве.

Относительно стабильным, сообщили в пресс-службе правительства, остается показатель работников с зарплатами 6-8 тыс. грн. По итогам июня их было 15,2% против 15,5% годом ранее.

Как сообщал УНН, в I полугодии реальные зарплаты украинцев выросли на 12% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,491.43