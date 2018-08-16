В Україні майже 27% працівників отримують зарплату понад 10 тис. грн

"Кількість працівників в Україні, чия заробітна плата перевищила показник у 10 тис. грн сягнула 26,8%. Минулого року цей показник становив 17%", - зазначили у прес-службі.



Водночас, зазначається, що кількість працівників з мінімальною зарплатнею знизилася до 7,4% з 9% роком раніше, а мінімальна зарплата зросла з 3200 грн до 3723 грн.



"Так само знизилася частка працівників, які отримують зарплати до 4 тис. грн – до 15,4% за підсумками червня проти 24,4% роком раніше. При цьому частка працівників із зарплатами 8-10 тис. грн за рік зросла з 9,4% до 11%", - розповіли у відомстві.



Відносно стабільним, поінформували у прес-служби уряду, залишається показник працівників із зарплатами 6-8 тис. грн. За підсумками червня їх було 15,2% проти 15,5% роком раніше.



Як повідомляв УНН, у І півріччі реальні зарплати українців зросли на 12%, у порівнянні з відповідним періодом минулого року.