В Україні майже 27% працівників отримують зарплату понад 10 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Україні 26,8% працівників отримують заробітну плату, яка перевищує 10 тис. грн. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України з посиланням аналіз Державної служби статистики нарахованих зарплат за червень цього року, передає УНН.
"Кількість працівників в Україні, чия заробітна плата перевищила показник у 10 тис. грн сягнула 26,8%. Минулого року цей показник становив 17%", - зазначили у прес-службі.
Водночас, зазначається, що кількість працівників з мінімальною зарплатнею знизилася до 7,4% з 9% роком раніше, а мінімальна зарплата зросла з 3200 грн до 3723 грн.
"Так само знизилася частка працівників, які отримують зарплати до 4 тис. грн – до 15,4% за підсумками червня проти 24,4% роком раніше. При цьому частка працівників із зарплатами 8-10 тис. грн за рік зросла з 9,4% до 11%", - розповіли у відомстві.
Відносно стабільним, поінформували у прес-служби уряду, залишається показник працівників із зарплатами 6-8 тис. грн. За підсумками червня їх було 15,2% проти 15,5% роком раніше.
Як повідомляв УНН, у І півріччі реальні зарплати українців зросли на 12%, у порівнянні з відповідним періодом минулого року.