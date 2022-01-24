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В Украине критически падает поголовье свиней - аналитики

В Украине критически падает поголовье свиней - аналитики

Киев • УНН

 • 17803 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Отечественное свиноводство начало 2022-й год с очередным антирекордом по численности свинопоголовья в стране — 5,54 млн гол. Об этом сообщает Ассоциация свиноводов Украины, передает УНН.

Детали

Так, за год поголовье свиней в Украине сократилось на 300 тыс., или на 5,8%, комментируют аналитики Ассоциации “Свиноводы Украины” со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

“Почву для такого антирекорда сформировал исторический минимум приусадебного поголовья свиней, которое, по оценкам ГССУ, опустилось до двухмиллионной отметки. Это на 11% меньше, чем фиксировали в начале 2021-го.

Активный спрос на свинину в преддверии зимних праздников и, соответственно, выше, чем год назад цены реализации поощрили приусадебных производителей свинины к повышенной реализации свиней на убой в конце года”, — говорится в сообщении.

Промышленное поголовье также потеряло 2,5% против стартового количества в прошлом году и сократилось до 3,5 млн гол., информируют в АСУ.

В то же время, доля промышленного поголовья в общей численности свиней в стране выросла до 64% против 61,7% в январе 2021 года.

"Отрицательная динамика численности свиней в стране является следствием длительной трансформации отрасли и затяжного кризиса. В таких условиях прироста внутреннего производства свинины в этом году ждать не стоит”, — прогнозируют аналитики.

Добавим

Недавно обновленная политика ЕС по продвижению продуктов питания связывает потребление красного мяса с повышенным риском развития рака.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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