В Україні критично падає поголів’я свиней - аналітики
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Вітчизняне свинарство почало 2022-й рік з черговим антирекордом за чисельністю свинопоголів’я в країні — 5,54 млн гол. Про це повідомляє Асоціація свинарів України, передає УНН.
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Так, за рік поголів’я свиней в Україні скоротилося на 300 тис., або на 5,8%, коментують аналітики Асоціації “Свинарі України” з посиланням на дані Державної служби статистики України.
“Підґрунтя для такого антирекорду сформував історичний мінімум присадибного поголів’я свиней, яке, за оцінками ДССУ, опустилося до двохмільйонної позначки. Це на 11% менше, ніж фіксували на початку 2021-го.
Активний попит на свинину напередодні зимових свят та, відповідно, вищі ніж рік тому ціни реалізації заохотили присадибних виробників свинини до підвищеної реалізації свиней на забій у кінці року”, — йдеться у повідомленні.
Промислове поголів’я також втратило 2,5% проти стартової кількісті минулого року та скоротилося до 3,5 млн гол., інформують в АСУ.
Водночас, частка промислового поголів’я у загальній чисельності свиней в країні зросла до 64% проти 61,7% у січні 2021 року.
“Негативна динаміка чисельності свиней в країні є наслідком тривалої трансформації галузі та затяжної кризи. У таких умовах приросту внутрішнього виробництва свинини цьогоріч чекати не варто”, — прогнозують аналітики.
Додамо
Нещодавно оновлена політика ЄС щодо просування продуктів харчування пов’язує споживання червоного м’яса із підвищеним ризиком розвитку раку.
Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину та козлятину.