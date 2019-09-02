В Украине на несколько дней сохранится чрезвычайная пожароопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Украине 2-4 сентября сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"2-4 сентября будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность", - указали синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 2 сентября в Украине до 32 градусов тепла.