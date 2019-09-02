В Україні кілька днів утримуватиметься надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Україні 2-4 вересня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"2-4 вересня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека", - вказали синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 2 вересня в Україні до 32 градусів тепла.