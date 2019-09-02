Сьогодні в Україні до 32 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Україні у понеділок, 2 вересня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря вдень сягатиме 32 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"2 вересня без опадів, лише у західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°, у східних областях подекуди 8-11°, вдень 27-32°.
Нагадаємо, 3 вересня в Україні очікується гроза.