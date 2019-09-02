Сегодня в Украине до 32 градусов тепла

"2 сентября без осадков, лишь в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, в восточных областях местами 8-11°, днем 27-32°.

Напомним, 3 сентября в Украине ожидается гроза.