В Украине хотят ужесточить требования к регистрации россиян из-за военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предложил ужесточить требования к регистрации граждан РФ, особенно в областях, где введено военное положение. Об этом заявил Президент на совещании по обороноспособности страны, передает корреспондент УНН.
Президент прокомментировал ограничения въезда для граждан РФ, введенные ГПСУ, отметив, что это “меры, препятствующие Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных Сил РФ, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году”.
Отметим, сегодня работниками ГПСУ осуществляется непропуск граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, лиц мужского пола.
“Я бы ужесточил требования к регистрации граждан РФ, особенно в областях, где введено военное положение. Предложение прошу внести мне в течение 24 часов на утверждение”, - сказал Президент.
Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.