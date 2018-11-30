В Україні хочуть посилити вимоги до реєстрації росіян через воєнний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонував посилити вимоги до реєстрації громадян РФ, особливо в областях, де введено воєнний стан. Про це заявив Президент на нараді щодо обороноздатності країни, передає кореспондент УНН.
Президент прокоментував обмеження в’їзду для громадян РФ, введені ДПСУ, зазначивши, що це «заходи, які перешкоджають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ, і не дати їм провести операції, які вони намагались провести у 2014 році».
Зазначимо, на сьогодні працівниками ДПСУ здійснюється непропуск громадян РФ віком від 16 до 60 років, осіб чоловічої статі.
“Я б посилив вимоги до реєстрації громадян РФ, особливо в областях, де введено воєнний стан. Пропозицію прошу внести мені протягом 24 годин на затвердження”, - сказав Президент.
Раніше іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.