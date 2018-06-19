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В Украине дорожают алкоголь и сигареты

В Украине дорожают алкоголь и сигареты

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В мае по сравнению с апрелем в Украине выросли цены на водку, вино и сигареты. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В частности, бутылка водки объемом 0,5 литров подорожала на 25 копеек - до 82,01 грн.

Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 92 коп. - до 60,19 грн.

Сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 75 коп. - до 25,52 грн за пачку, сигареты без фильтра - на 73 коп. до 22,67 грн за пачку.

Напомним, в МЭРТ хотят пересмотреть минимальную розничную цену на алкоголь. В таком случае цены на легальное спиртное могут вырасти еще.

Эксперты при этом объясняют, что пересмотр МРЦ на алкоголь обусловлен дисбалансом цен в Украине и ЕС. Также, как уверяют специалисты, такой шаг МЭРТа логичный и пойдет на пользу украинскому бюджету.

Украинские Национальные Новости

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