В Україні дорожчають алкоголь і сигарети
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У травні, порівняно з квітнем в Україні зросли ціни на горілку, вино та сигарети. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, пляшка горілки об'ємом 0,5 літрів подорожчала на 25 копійок - до 82,01 грн.
Пляшка вина об'ємом 0,75 л зросла в ціні на 92 коп. - до 60,19 грн.
Сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали на 75 коп. - до 25,52 грн. за пачку, сигарети без фільтру - на 73 коп. до 22,67 грн за пачку.
Нагадаємо, у МЕРТ хочуть переглянути мінімальну роздрібну ціну на алкоголь. У такому разі ціни на легальне спиртне можуть зрости ще.
Експерти при цьому пояснюють, що перегляд МРЦ на алкоголь зумовлений дисбалансом цін в Україні та ЄС. Також, як переконують фахівці, такий крок МЕРТу логічний та піде на користь українським бюджетам.