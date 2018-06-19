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В Україні дорожчають алкоголь і сигарети

В Україні дорожчають алкоголь і сигарети

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У травні, порівняно з квітнем в Україні зросли ціни на горілку, вино та сигарети. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Зокрема, пляшка горілки об'ємом 0,5 літрів подорожчала на 25 копійок - до 82,01 грн.

Пляшка вина об'ємом 0,75 л зросла в ціні на 92 коп. - до 60,19 грн.

Сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали на 75 коп. - до 25,52 грн. за пачку, сигарети без фільтру - на 73 коп. до 22,67 грн за пачку.

Нагадаємо, у МЕРТ хочуть переглянути мінімальну роздрібну ціну на алкоголь. У такому разі ціни на легальне спиртне можуть зрости ще.

Експерти при цьому пояснюють, що перегляд МРЦ на алкоголь зумовлений дисбалансом цін в Україні та ЄС. Також, як переконують фахівці, такий крок МЕРТу логічний та піде на користь українським бюджетам.

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