В Украине будут действовать новые санитарные нормы и правила радиационной безопасности по европейским стандартам

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты
человека от воздействия ионизирующего излучения, который стандартизирует санитарные нормы и правила безопасности в соответствии с правом ЕС, передает УНН.

Детали

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 8223, который внедряет новые стандарты защиты человека от воздействия ионизирующего излучения, в соответствии с правом Европейского Союза. Соответствующее решение парламентарии приняли на заседании 23 августа 2023 года, говорится в карточке норматива. 

"Согласно Соглашению об ассоциации, Украина сотрудничает с Европейским Союзом в сфере ядерной безопасности. Принятый сегодня евроинтеграционный закон станет еще одним шагом к приведению украинского законодательства к европейскому. Он вводит европейские стандарты защиты людей от воздействия ионизирующего излучения в соответствии с международными нормами безопасности. Так, новая система повысит уровень радиационной защиты персонала и населения во всех ситуациях", – отметил Заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.

Изменения, внесенные в Закон Украины «О защите человека от воздействия ионизирующего излучения», касаются:

  • уточнения и конкретизации полномочий Кабинета Министров Украины, центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти, Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины;
  • введение трех ситуаций облучения (плановой, существующей и аварийной);
  • установление основных дозовых лимитов эффективной и эквивалентной дозы для персонала и населения;
  • введение предельных доз в ситуации планового облучения для персонала и населения, референтных уровней для ситуаций существующего и аварийного облучения;
  • введение референтных уровней средней годовой концентрации активности радона в воздухе помещений для постоянного пребывания людей, на рабочих местах;
  • определение основных мероприятий по обоснованию и оптимизации мер защиты и безопасности при медицинском облучении и др.

Принятие закона позволит воплотить рекомендации Межведомственной рабочей группы по дерегуляции по отмене регуляторных инструментов, касающихся использования радионуклидных источников и источников ионизирующего излучения, которыми занимается Министерство здравоохранения. Такие рекомендации поддержали на заседании Межведомственной рабочей группы по дерегуляции 16 марта 2023 года, пишет Минэкономики.

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