В Украине будут действовать новые санитарные нормы и правила радиационной безопасности по европейским стандартам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты
человека от воздействия ионизирующего излучения, который стандартизирует санитарные нормы и правила безопасности в соответствии с правом ЕС, передает УНН.
Детали
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 8223, который внедряет новые стандарты защиты человека от воздействия ионизирующего излучения, в соответствии с правом Европейского Союза. Соответствующее решение парламентарии приняли на заседании 23 августа 2023 года, говорится в карточке норматива.
"Согласно Соглашению об ассоциации, Украина сотрудничает с Европейским Союзом в сфере ядерной безопасности. Принятый сегодня евроинтеграционный закон станет еще одним шагом к приведению украинского законодательства к европейскому. Он вводит европейские стандарты защиты людей от воздействия ионизирующего излучения в соответствии с международными нормами безопасности. Так, новая система повысит уровень радиационной защиты персонала и населения во всех ситуациях", – отметил Заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев.
Изменения, внесенные в Закон Украины «О защите человека от воздействия ионизирующего излучения», касаются:
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- уточнения и конкретизации полномочий Кабинета Министров Украины, центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти, Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины;
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- введение трех ситуаций облучения (плановой, существующей и аварийной);
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- установление основных дозовых лимитов эффективной и эквивалентной дозы для персонала и населения;
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- введение предельных доз в ситуации планового облучения для персонала и населения, референтных уровней для ситуаций существующего и аварийного облучения;
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- введение референтных уровней средней годовой концентрации активности радона в воздухе помещений для постоянного пребывания людей, на рабочих местах;
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- определение основных мероприятий по обоснованию и оптимизации мер защиты и безопасности при медицинском облучении и др.
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Принятие закона позволит воплотить рекомендации Межведомственной рабочей группы по дерегуляции по отмене регуляторных инструментов, касающихся использования радионуклидных источников и источников ионизирующего излучения, которыми занимается Министерство здравоохранения. Такие рекомендации поддержали на заседании Межведомственной рабочей группы по дерегуляции 16 марта 2023 года, пишет Минэкономики.
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