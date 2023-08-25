В Україні діятимуть нові санітарні норми та правила радіаційної безпеки за європейськими стандартами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Парламент прийняв закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту
людини від впливу іонізуючого випромінювання, який стандартизує санітарні норми та правила безпеки відповідно до права ЄС, передає УНН.
Деталі
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 8223, який впроваджує нові стандарти захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відповідно до права Європейського Союзу. Відповідне рішення парламентарі ухвалили на засіданні 23 серпня 2023 року, йдеться в картці нормативу.
"Згідно з Угодою про асоціацію, Україна співпрацює з Європейським Союзом у сфері ядерної безпеки. Ухвалений сьогодні євроінтеграційний закон стане ще одним кроком до приведення українського законодавства до європейського. Він запроваджує європейські стандарти захисту людей від впливу іонізуючого випромінювання відповідно до міжнародних норм безпеки. Так, нова система підвищить рівень радіаційного захисту персоналу та населення у всіх ситуаціях", – зазначив Заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.
Зміни, внесені до Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», стосуються:
-
- уточнення та конкретизації повноважень Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, Національної комісії з радіаційного захисту населення України;
-
- запровадження трьох ситуацій опромінення (планової, існуючої та аварійної);
-
- встановлення основних дозових лімітів ефективної та еквівалентної дози для персоналу та населення;
-
- запровадження граничних доз в ситуації планового опромінення для персоналу та населення, референтних рівнів для ситуацій існуючого та аварійного опромінення;
-
- запровадження референтних рівнів середньої річної концентрації активності радону в повітрі приміщень для постійного перебування людей, на робочих місцях;
-
- визначення основних заходів щодо обґрунтування та оптимізації заходів захисту та безпеки при медичному опроміненні тощо.
-
Ухвалення закону дозволить втілити рекомендації Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції щодо скасування регуляторних інструментів, які стосуються використання радіонуклідних джерел та джерел іонізуючого випромінювання, якими опікується Міністерство охорони здоров'я. Такі рекомендації підтримали на засіданні Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції 16 березня 2023 року, пише Мінекономіки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд синхронізував українські та європейські стандарти у сфері публічних закупівель