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В Украине "денацифицировано" трех командиров 20-й дивизии армии рф

В Украине "денацифицировано" трех командиров 20-й дивизии армии рф

Киев • УНН

 • 230256 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Украинская армия уничтожила еще троих представителей военного командования русской армии. Об этом в своем Telegram сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.

Детали

“Демилитаризовано” командира 20-й дивизии полковника рф горобца алексея николаевича.

Также украинские военнослужащие ликвидировали заместителя командира 20-й дивизии, полковника рф мукатова каната калимандденовича.

Армия Вооруженных Сил также уничтожила заместителя командира 20-й дивизии по военно-политической работе, полковника аврамченко алексея юрьевича.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 470 оккупантов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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