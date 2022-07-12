В Украине "денацифицировано" трех командиров 20-й дивизии армии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украинская армия уничтожила еще троих представителей военного командования русской армии. Об этом в своем Telegram сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
“Демилитаризовано” командира 20-й дивизии полковника рф горобца алексея николаевича.
Также украинские военнослужащие ликвидировали заместителя командира 20-й дивизии, полковника рф мукатова каната калимандденовича.
Армия Вооруженных Сил также уничтожила заместителя командира 20-й дивизии по военно-политической работе, полковника аврамченко алексея юрьевича.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 470 оккупантов.