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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35571 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81811 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 121682 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 173163 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 170489 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 170322 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 147718 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115390 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 108593 перегляди

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В Україні “денацифіковано” трьох командирів 20-ї дивізії армії рф

В Україні “денацифіковано” трьох командирів 20-ї дивізії армії рф

Київ • УНН

 • 230260 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Українська армія знищила ще трьох представників військового командування російської армії. Про це у своєму Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.

Деталі

“Демілітарізовано” командира 20-ї дивізії полковника рф горобця олексія миколайовича.

Також українські військовослужбовці ліквідували заступника командира 20-ї дивізії, полковника рф мукатова каната калімандденовича.

Армія Збройних Сил також знищила заступника командира 20-ї дивізії з військово-політичної роботи, полковника аврамченка олексія юрійовича.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 470 окупантів.

Українські Національні Новини

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