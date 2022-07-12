В Україні “денацифіковано” трьох командирів 20-ї дивізії армії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Українська армія знищила ще трьох представників військового командування російської армії. Про це у своєму Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
Деталі
“Демілітарізовано” командира 20-ї дивізії полковника рф горобця олексія миколайовича.
Також українські військовослужбовці ліквідували заступника командира 20-ї дивізії, полковника рф мукатова каната калімандденовича.
Армія Збройних Сил також знищила заступника командира 20-ї дивізії з військово-політичної роботи, полковника аврамченка олексія юрійовича.
Доповнення
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 470 окупантів.