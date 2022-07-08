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В Украине арестовали активы компаний, принадлежащих "Газпрому", "Роснефти" и "Росатому", на 2,1 млрд грн

В Украине арестовали активы компаний, принадлежащих "Газпрому", "Роснефти" и "Росатому", на 2,1 млрд грн

Киев • УНН

 • 105234 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Арестовано 2,1 млрд грн активов украинских компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому». Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Цитата

«По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» и «ПАО «Газпром», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе оперативно-следственных действий установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение агрессивной войны рф против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.

«Ориентировочная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривен. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, имеющихся в их собственности», - отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических собственников «переписать» их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними.

Так, СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

«Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение

БЭБ с начала полномасштабной войны инициировало арест имущества граждан рф на сумму около 31 млрд грн. Речь идет об имуществе россиян, совершивших правонарушения в экономической сфере на территории нашего государства.

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