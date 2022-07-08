В Україні арештували активи компаній, які належать "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому", на 2,1 млрд грн

Цитата

«За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» та «ПАО «Газпром», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що під час оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни рф проти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

«Орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності», - зазначається в повідомленні.

У СБУ повідомляють, що завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників «переписати» їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними.

Так, СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

«Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

БЕБ з початку повномасштабної війни ініціювало арешт майна громадян рф на суму близько 31 млрд грн. Йдеться про майно росіян, які здійснили правопорушення в економічній сфері на території нашої держави.