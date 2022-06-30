Арешт "світить" активам росіян на 31 млрд грн - БЕБ

Цитата

«У фокусі посиленої уваги БЕБ — підприємства, власниками яких виступають представники країни-агресора. Вже виявлено багато випадків ухилення від сплати податків. Практично щодня арештовуємо активи й збільшуємо суму на декілька мільйонів. Зараз йдеться про 31 млрд грн – це вартість арештованого майна росіян, яких підозрюють у цих правопорушеннях. Сподіваюся, що незабаром, за рішеннями суду, ці кошти та активи почнуть працювати лише на користь України», – наголосив Вадим Мельник, якого цитує пресслужба БЕБ.

Деталі

У БЕБ вказали, що лише цього тижня викрили росіянина, який приховав дохід від надання в оренду комерційної нерухомості в одній з областей нашої держави. Бюджет України від його діяльності не доотримав майже 19 млн грн. Зараз суд наклав арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та нерухомість цієї особи. Орієнтовна вартість арештованого майна становить близько 1,3 млрд грн.

Доповнення

Мінфін США повідомив, що вже вдалося заморозити чи заблокувати понад 30 млрд доларів заможних росіян.