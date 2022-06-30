Арест "светит" активам россиян на 31 млрд грн - БЭБ

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«В фокусе усиленного внимания БЭБ - предприятия, владельцами которых выступают представители страны-агрессора. Уже обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов. Сейчас речь идет о 31 млрд грн - это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях. Надеюсь, что вскоре, по решениям суда, эти средства и активы начнут работать только в пользу Украины», - отметил Вадим Мельник, которого цитирует пресс-служба БЭБ.

Детали

В БЭБ указали, что только на этой неделе разоблачили россиянина, который скрыл доход от предоставления в аренду коммерческой недвижимости в одной из областей нашего государства. Бюджет Украины от его деятельности не получил почти 19 млн грн. В настоящее время суд наложил арест на банковские счета, земельные участки и недвижимость этого лица. Примерная стоимость арестованного имущества составляет около 1,3 млрд грн.

Дополнение

Минфин США сообщил, что уже удалось заморозить или заблокировать более 30 млрд долларов состоятельных россиян.