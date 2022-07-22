В Украине анонсировали создание трибунала для путина и его окружения: в ОП рассказали детали

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине анонсировали создание единовременного международного трибунала для суда над высшим руководством российского режима, в том числе и нынешним президентом россии владимиром путиным. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов в интервью The Guardian, информирует УНН.

Детали 

Смирнов во время встречи с иностранными журналистами в четверг, 21 июля, отметил, что акт агрессии, по которому будет открыто дополнительное производство, легко доказать.

Цитата

«То, что россия вторглась в Украину своей армией, является фактом, который признают наши международные партнеры. Мы надеемся получить обвинительное заключение в течение трех месяцев», – пояснил он.

В свою очередь, посол Украины по особым поручениям Антон Кориневич отметил, что «иметь обвинительное заключение и иметь ордер на арест для путина, для министра обороны россии сергея шойгу будет большим шагом вперед в достижении справедливости». 

«Конечно, мы были бы очень рады видеть шойгу под стражей, и не только его, но и всех других ребят, которые тогда принимали решения, не только в 2022 году, но и в 2014 году»,- сказал он.

Дипломат назвал Гаагу потенциальным местом проведения трибунала. Он планирует, чтобы в нем приняли участие как можно больше международных партнеров, чтобы легитимизировать решение и расширить потенциал ответственности. «Идея состоит в том, чтобы он был открытым и максимально международным», – сказал он.

По его словам, несколько международных партнеров Украины согласились создать трибунал. Однако не рассказал, кто именно дал свой утвердительный ответ.

«Да, украинцы будут привлечены, нужен будет украинский прокурор, но мы надеемся, что судьи будут международными», – сказал Кориневич.

Дополнение 

Парламентский орган главной европейской правозащитной организации принял резолюцию, призывающую всех ее членов и государства-наблюдатели создать международный уголовный трибунал, наделенный полномочиями расследовать и преследовать российских политиков и солдат, совершивших военные преступления в Украине.

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