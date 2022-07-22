В Україні анонсували створення трибуналу для путіна та його оточення: в ОП розповіли деталі

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35525 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 81754 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 121636 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 173116 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 170450 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170295 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147702 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115389 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108592 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 308281 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 79586 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 67828 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 41759 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 33639 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 38351 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 182542 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 308284 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569497 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513315 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 713945 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 38351 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92271 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119908 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142926 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156465 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

В Україні анонсували створення трибуналу для путіна та його оточення: в ОП розповіли деталі

В Україні анонсували створення трибуналу для путіна та його оточення: в ОП розповіли деталі

Київ • УНН

 • 158174 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. В Україні анонсували створення одноразового міжнародного трибуналу для суду над вищим керівництвом російського режиму, зокрема і нинішнім президентом рф володимиром путіним. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Андрій Смирнов в інтерв’ю The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Смирнов під час зустрічі з іноземними журналістами у четвер, 21 липня, наголосив, що акт агресії, за яким буде порушено додаткове провадження, легко довести.

Цитата

«Те, що росія вторглася в Україну своєю армією, є фактом, який визнають наші міжнародні партнери. Ми сподіваємося отримати обвинувальний висновок протягом трьох місяців», - пояснив він.

У свою чергу, посол України з особливих доручень Антон Кориневич зазначив, що «мати обвинувальний висновок і мати ордер на арешт для путіна, для міністра оборони росії сергія шойгу буде великим кроком вперед у досягненні справедливості.

«Звичайно, ми були б дуже раді бачити шойгу під вартою, і не тільки його, але й усіх інших хлопців, які тоді приймали рішення, не тільки в 2022 році, але і в 2014 році», - сказав він.

Дипломат назвав Гаагу потенційним місцем проведення трибуналу. Він планує, аби у ньому взяли участь якомога більше міжнародних партнерів, щоб легітимізувати будь-яке рішення та розширити потенціал відповідальності.

«Ідея полягає в тому, щоб він був відкритим і максимально міжнародним», - сказав він.

За його словами, кілька міжнародних партнерів України погодилися створити трибунал. Однак не розповів, хто саме дав свою позитивну відповідь.

«Так, українці будуть залучені, потрібен буде український прокурор, але ми сподіваємося, що судді будуть міжнародними», – сказав Кориневич.

Доповнення 

Парламентський орган головної європейської правозахисної організації ухвалив резолюцію, що закликає всіх її члени та держави-спостерігачі створити міжнародний кримінальний трибунал, наділений повноваженнями розслідувати та переслідувати російських політиків та солдатів, які вчинили військові злочини в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90