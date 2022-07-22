В Україні анонсували створення трибуналу для путіна та його оточення: в ОП розповіли деталі

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Смирнов під час зустрічі з іноземними журналістами у четвер, 21 липня, наголосив, що акт агресії, за яким буде порушено додаткове провадження, легко довести.

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«Те, що росія вторглася в Україну своєю армією, є фактом, який визнають наші міжнародні партнери. Ми сподіваємося отримати обвинувальний висновок протягом трьох місяців», - пояснив він.

У свою чергу, посол України з особливих доручень Антон Кориневич зазначив, що «мати обвинувальний висновок і мати ордер на арешт для путіна, для міністра оборони росії сергія шойгу буде великим кроком вперед у досягненні справедливості.

«Звичайно, ми були б дуже раді бачити шойгу під вартою, і не тільки його, але й усіх інших хлопців, які тоді приймали рішення, не тільки в 2022 році, але і в 2014 році», - сказав він.

Дипломат назвав Гаагу потенційним місцем проведення трибуналу. Він планує, аби у ньому взяли участь якомога більше міжнародних партнерів, щоб легітимізувати будь-яке рішення та розширити потенціал відповідальності.

«Ідея полягає в тому, щоб він був відкритим і максимально міжнародним», - сказав він.

За його словами, кілька міжнародних партнерів України погодилися створити трибунал. Однак не розповів, хто саме дав свою позитивну відповідь.

«Так, українці будуть залучені, потрібен буде український прокурор, але ми сподіваємося, що судді будуть міжнародними», – сказав Кориневич.

Доповнення

Парламентський орган головної європейської правозахисної організації ухвалив резолюцію, що закликає всіх її члени та держави-спостерігачі створити міжнародний кримінальний трибунал, наділений повноваженнями розслідувати та переслідувати російських політиків та солдатів, які вчинили військові злочини в Україні.