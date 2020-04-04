В Украине 86% умерших от COVID-19 были старше 50 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине по состоянию на 4 апреля 86% людей, умерших от COVID-19 имели возраст старше 50 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
"86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет (по состоянию на 4 апреля)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что большинство погибших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были сочетания заболеваний.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
• 61% - сердечно-сосудистые заболевания;
• 40% - сахарный диабет
• 13% - новообразования
• 4% - заболевания почек
• 9% - заболевания легких;
• 4% - ожирение.
"Всего по состоянию на 4 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%)", - отмечается в сообщении.
По возрастным распределением:
• 30-39 лет - 2 человека;
• 40-49 лет - 2 человека;
• 50-59 лет - 9 человек;
• 60-69 лет - 9 человек;
• 70-79 лет - 5 человек;
• 80-89 лет - 1 человек;
Напомним, в Украине коронавирус подтвержден у 1096 человек, из них 78 детей.