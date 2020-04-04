В Україні 86% померлих від COVID-19 були старше 50-ти років
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні станом на 4 квітня 86% людей, що померли від COVID-19, мали вік старше 50-ти років. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.
"86% людей, що померли від COVID-19 в Україні, мали вік старше 50-ти років (станом на 4 квітня)",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. У 30% померлих з наявністю супутньої патології були поєднанні захворювання.
Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):
• 61% — серцево-судинні захворювання;
• 40% — цукровий діабет;
• 13% — новоутворення;
• 4% — захворювання нирок;
• 9% — захворювання легень;
• 4% — ожиріння.
"Загалом станом на 4 квітня 2020 року від COVID-19 в Україні померло 28 людей: 19 жінок (68%) та 9 чоловіків (32%)",- зазначається в повідомленні.
За віковим розподілом:
• 30-39 років — 2 людини;
• 40-49 років — 2 людини;
• 50-59 років — 9 людей;
• 60-69 років — 9 людей;
• 70-79 років — 5 людей;
• 80-89 років — 1 людина;
Нагадаємо, в Україні коронавірус підтверджено у 1096 осіб, з них 78 дітей.