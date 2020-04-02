В Украине 85% людей, умерших от COVID-19 были в возрасте старше 50 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине 85% умерших от коронавирусной болезни умерли в возрасте старше 50 лет и почти все имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Центра общественного здоровья Украины.
“85% людей, умерших от COVID-19 имели возраст старше 50 лет. Почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких. Всего по состоянию на 2 апреля 2020 года от COVID-19 в Украине умерло 20 человек: 15 женщин и 5 мужчин”, — говорится в сообщении.
Среди мужчин:
40-49 лет — 1 человек;
60-69 лет — 1 человек;
80-89 лет — 1 человек;
50-59 лет — 2 человека.
Среди женщин:
50-59 лет — 6 человек;
60-69 лет — 5 человек;
70-79 лет — 2 человека;
30-39 лет — 2 человека.
“Трое из всех умерших в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов. Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти — 4 дня. Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что все люди, которые умерли от COVID-19, имели положительный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни.
Напомним, врачи во время своего исследования заметили, что пациенты с COVID-19 чаще всего умирают именно из-за проблем с сердцем, а не через легочную пневмонию.