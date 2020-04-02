В Украине 85% людей, умерших от COVID-19 были в возрасте старше 50 лет

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине 85% умерших от коронавирусной болезни умерли в возрасте старше 50 лет и почти все имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Центра общественного здоровья Украины.