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В Україні 85% людей, які померли від COVID-19, були віком старше 50 років

В Україні 85% людей, які померли від COVID-19, були віком старше 50 років

Київ • УНН

 • 19768 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні 85% померлих від коронавірусної хвороби померли у віці старше 50 років і майже всі мали важкі серцево-судинні захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Центру громадського здоров’я України.

“85% людей, що померли від COVID-19, мали вік старше 50-ти років. Майже всі померлі мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, хвороби нирок та легень. Загалом станом на 2 квітня 2020 року від COVID-19 в Україні померло 20 людей: 15 жінок та 5 чоловіків”, — йдеться у повідомленні.

Серед чоловіків:

40-49 років — 1 людина;
60-69 років — 1 людина;
80-89 років — 1 людина;
50-59 років — 2 людей.

Серед жінок:

50-59 років — 6 людей;
60-69 років — 5 людей;
70-79 років — 2 людей;
30-39 років — 2 людей.

“Троє з усіх померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів. Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті — 4 дні. Усі 20 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 60% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі люди, які померли від COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на збудник цієї хвороби.

Нагадаємо, лікарі під час свого дослідження помітили, що пацієнти з COVID-19 найчастіше помирають саме через проблеми з серцем, а не через легеневу пневмонію.

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