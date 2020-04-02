Лікарі з’ясували, що люди з COVID-19 частіше помирають через проблеми з серцем
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Лікарі під час свого дослідження помітили, що пацієнти з COVID-19 найчастіше помирають саме через проблеми з серцем, а не через легеневу пневмонію. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати дослідження опубліковані в JAMA Cardiology.
“Коронавірус може викликати пневмонію з додатковими позалегеневими проявами та ускладненнями. Проте більша частина пацієнтів має серцеві фактори ризику. Фактори, пов’язані зі смертністю: похилий вік і наявність супутніх захворювань, включаючи гіпертонію, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання і цереброваскулярні захворювання”, — йдеться в результатах дослідження.
Так, під час дослідження виявилось, що рівень смертності серед пацієнтів з хворобами серця був значно вищим ніж серед пацієнтів зі здоровим серцем — 51% проти 4,5%.
Тож фахівці вважають, що лікарі повинні особливо доглядати за пацієнтами з серцево-судинними хворобами: підтримка артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та вторинних інфекцій, а також підтримка функції нирок та дихального стану за допомогою апаратів штучної вентиляції легень.
Нагадаємо, що кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до мільйона осіб.