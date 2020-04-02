Врачи выяснили, что люди с COVID-19 чаще умирают из-за проблем с сердцем

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64180 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75832 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89157 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87138 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104138 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87416 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102887 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105922 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130976 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Врачи выяснили, что люди с COVID-19 чаще умирают из-за проблем с сердцем

Врачи выяснили, что люди с COVID-19 чаще умирают из-за проблем с сердцем

Киев  •  УНН

 • 18636 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Врачи во время своего исследования отметили, что пациенты с COVID-19 чаще всего умирают именно из-за проблем с сердцем, а не из-за легочной пневмонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в JAMA Cardiology.

"Коронавирус может вызвать пневмонию с дополнительными внелегочными проявлениями и осложнениями. Однако большая часть пациентов имеет сердечные факторы риска. Факторы, связанные со смертностью: преклонный возраст и наличие сопутствующих заболеваний, включая гипертонию, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и цереброваскулярные заболевания", - говорится в результатах исследования.

Так, в ходе исследования оказалось, что уровень смертности среди пациентов с болезнями сердца был значительно выше чем среди пациентов со здоровым сердцем - 51% против 4,5%.

Поэтому специалисты считают, что врачи должны особенно ухаживать за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями: поддержка артериального давления, лечение сердечной недостаточности и вторичных инфекций, а также поддержка функции почек и дыхательное состояние с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к миллиону человек.

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