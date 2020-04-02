Врачи выяснили, что люди с COVID-19 чаще умирают из-за проблем с сердцем

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Врачи во время своего исследования отметили, что пациенты с COVID-19 чаще всего умирают именно из-за проблем с сердцем, а не из-за легочной пневмонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в JAMA Cardiology.