Врачи выяснили, что люди с COVID-19 чаще умирают из-за проблем с сердцем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Врачи во время своего исследования отметили, что пациенты с COVID-19 чаще всего умирают именно из-за проблем с сердцем, а не из-за легочной пневмонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в JAMA Cardiology.
"Коронавирус может вызвать пневмонию с дополнительными внелегочными проявлениями и осложнениями. Однако большая часть пациентов имеет сердечные факторы риска. Факторы, связанные со смертностью: преклонный возраст и наличие сопутствующих заболеваний, включая гипертонию, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и цереброваскулярные заболевания", - говорится в результатах исследования.
Так, в ходе исследования оказалось, что уровень смертности среди пациентов с болезнями сердца был значительно выше чем среди пациентов со здоровым сердцем - 51% против 4,5%.
Поэтому специалисты считают, что врачи должны особенно ухаживать за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями: поддержка артериального давления, лечение сердечной недостаточности и вторичных инфекций, а также поддержка функции почек и дыхательное состояние с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.
Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к миллиону человек.