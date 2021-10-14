В Украине 17 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Украине 17 областей из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 14 октября "оранжевой" зоне эпидемической опасности из-за высокого уровня госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны — ≤60 на 100 000 населения) соответствуют:
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- Волынская область — 68,9;
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- Львовская область — 64,6;
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- Николаевская область — 62,4.
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Из-за загруженности коек с кислородом "оранжевой" зоне также соответствуют:
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- Днепропетровская область — 67,0%;
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- Донецкая область — 72,1%;
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- Запорожская область — 71,3%;
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- Одесская область — 66,7%;
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- Сумская область — 65,6%.
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Повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования (норма для региона "зеленой" зоны — ≤20%) фиксируют в:
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- Житомирской области — 28,0%;
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- Луганской области — 23,0%;
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- Тернопольской области — 20,8%;
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- Харьковской области — 20,1%;
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- Херсонской области — 20,2%;
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- Хмельницкой области — 20,1%;
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- Черкасской области — 20,6%;
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- Черновицкой области — 20,0%;
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- Черниговской области — 20,2%.
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