В Україні 17 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 14 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) відповідають:



Волинська область — 68,9;



Львівська область — 64,6;



Миколаївська область — 62,4.



Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні також відповідають:



Дніпропетровська область — 67,0%;



Донецька область — 72,1%;



Запорізька область — 71,3%;



Одеська область — 66,7%;



Сумська область — 65,6%.



Підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) фіксують у:



Житомирській області — 28,0%;



Луганській області — 23,0%;



Тернопільській області — 20,8%;



Харківській області — 20,1%;



Херсонській області — 20,2%;



Хмельницькій області — 20,1%;



Черкаській області — 20,6%;



Чернівецькій області — 20,0%;



Чернігівській області — 20,2%.





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