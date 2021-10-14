В Україні 17 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. В Україні 17 областей через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 14 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) відповідають:
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- Волинська область — 68,9;
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- Львівська область — 64,6;
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- Миколаївська область — 62,4.
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Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні також відповідають:
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- Дніпропетровська область — 67,0%;
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- Донецька область — 72,1%;
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- Запорізька область — 71,3%;
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- Одеська область — 66,7%;
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- Сумська область — 65,6%.
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Підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) фіксують у:
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- Житомирській області — 28,0%;
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- Луганській області — 23,0%;
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- Тернопільській області — 20,8%;
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- Харківській області — 20,1%;
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- Херсонській області — 20,2%;
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- Хмельницькій області — 20,1%;
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- Черкаській області — 20,6%;
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- Чернівецькій області — 20,0%;
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- Чернігівській області — 20,2%.
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