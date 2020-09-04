В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 119 медиков и 161 ребенка

"Мы снова начинаем свой день с установленного антирекорда - за минувшие сутки заболело 2723 человека, из них 161 ребенок и 119 медицинских работников. Были госпитализированы 523 человека - это антирекорд по количеству людей, которые были госпитализированы с COVID-19 за сутки. По последние сутки в Украине зафиксировано 51 летальный случай, при этом выздоровели 937 пациентов. За все время пандемии в Украине заболело 130 951 человек, из них 8520 детей, а также 11 754 медицинских работника. В общем выздоровели 60613 пациентов, а летальных случаев - 2761", - отметил он.

Напомним, в Украине на 8:40 4 сентября зафиксировано уже более 130 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,7 тысячи.