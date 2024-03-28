В Украину приехала председатель Национальной ассамблеи Франции

Сегодня в столицу Украины прибыла председатель Национальной Ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве. Она приехала в Киев вместе с французской делегацией. Об этом французский политик сообщила в соцсети Х, передает УНН.

"Приятный приезд в Украину вместе с Валери Рабо, Томасом Гассильюдом и Бенджамином Хаддадом, чтобы подтвердить поддержку Национальной ассамблеей украинского народа. Спасибо, дорогой Руслан Стефанчук, за теплый прием!" - написала она.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину. Заявление вызвало реакцию западных союзников, часть из которых высказалась против такой идеи.