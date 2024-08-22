В Украину поступили 300 новых наркозно-дыхательных аппаратов для проведения сложных операций

В украинские больницы поступит 300 современных наркозно-дыхательных аппаратов для обеспечения проведения ингаляционной анестезии, которые используют при проведении сложных операций. Оборудование было закуплено в рамках одного из совместных проектов Минздрава Украины и Всемирного банка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Детали

Оборудование будет распределено в больницы Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Донецкой, Херсонской областей и города Киева.

Сейчас продолжается поставка аппаратов в учреждения здравоохранения Одесской и Львовской областей, а также Киева.

Как указали в Минздраве, для медицинских работников проведут обучение по использованию наркозно-дыхательных аппаратов.

Закупленное современное оборудование экспертного класса будут использовать при проведении сложных хирургических вмешательств для людей любого возраста, и даже у младенцев, что является их неоспоримым преимуществом. Оборудование укомплектовано монитором жизненно важных показателей пациента, а также возможностью определения концентрации ингаляционного анестетика. Последний раз централизованная закупка наркозно-дыхательных аппаратов была осуществлена в 2009-2010 годах - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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